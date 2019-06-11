11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir , tüm sorularınızın cevabı ve merak edilen konular hakkında ki detaylar bu haber içeriğinde yer almaktadır. İşte ayrıntılar…
8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına dair, bakanlık açıklama yaptığı zaman sitemizde yer verilecektir.Bakan Soylu'nun açıklamasında 8 bin bekçinin alınacağı hakkında bilgiler edinmiştik.
BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
a)Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.
Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır.
Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
BEKÇİNİN MAAŞI NE KADAR?
2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş almaktadır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçilerin maaşı ise 4002 TL'dir.
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