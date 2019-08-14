14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA Süper Kupa heyecanı var. Liverpool Chelsea maçı heyecanı Bein Sports ekranında. Saat 22.00'de başlayacak olan dev mücadele beIN SPORTS HABER'den naklen ekranlara gelecek. Liverpool, Premier Lig'e 4-1'lik Norwich galibiyetiyle başlarken, Chelsea ligin ilk maçında Manchester United'a 4-0 mağlup olmuştu.
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MUHTEMEL 11'LER:
LIVERPOOL: Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah
CHELSEA: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud
beIN Sports Türkiye, 2000 yılında Işık TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı Lig TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN Sports olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 14 AĞUTOS 2019
08:15Haftanın Öyküleri
08:30E-Ligue 1 Show
09:00Haber
09:30TCR Asia Series Sepang
10:00Haber
10:30EFL Championship Maç Özetleri
11:00Haber
11:30ST 1.Lig Maç Özetleri
12:00Haber
12:30Süper Lig Maç Özetleri
13:00Gün Ortası
14:00Haber
14:30Sezonun Golleri: Atalanta
15:00Haber
15:30TCR Asia Series Sepang
16:00Haber
16:30Vay Bee
16:45Haftanın Öyküleri
17:00Haber
17:30Serie A Haftanın Golleri
17:45Süper Lig'in Gol Kralları: Fatih Tekke
18:00Ana Haber
19:00We Were Champions: M.Platini
20:00Süper Kupa Özel
21:45Liverpool - Chelsea (Ortak Yayın)
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