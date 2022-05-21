2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam İspanyol devi Real Madrid'le şampiyonluk için karşılaşıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?