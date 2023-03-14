"ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDAYIM"
'İhanet' iddialarının ardından Adam Levine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirtmişti.
"SORUMLUĞU ALIYORUM, BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"
Adam Levine, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtti. Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazmıştı.
Adam Levine, Sumner Strohe ile ilişki yaşamadığını ifade ederek, "Eşimin dışında başka bir kadınla flört eder gibi konuşmam doğru değildi. Bir ilişkimiz olmadı. Fakat hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım" demişti.