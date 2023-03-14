"DOĞACAK BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ"

Summer Stroh, hatta iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak Adam Levine'in doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini de söylemişti.

Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda "bir bebeklerinin dünyaya geleceğini" belirtip "Erkek olursa Sumner adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduğunu ileri sürmüştü.