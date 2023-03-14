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Behati Prinsloo ve Adam Levine, aylar sonra ilk kez yan yana - Magazin haberleri

Behati Prinsloo ve Adam Levine, aylar sonra ilk kez yan yana

Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen ve ardından üçüncü çocuklarını kucaklarına alan Behati Prinsloo ve Adam Levine, aylar sonra ilk kez Vanity Fair Oscar Partisi'nde yan yana görüntülendi

Giriş: 14.03.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'Maroon 5' adlı grubun solisti Adam Levine'in, geçtiğimiz aylarda eşi Namibyalı manken Behati Prinsloo'yu sosyal medya fenomeni Sumner Stroh ile aldattığı ileri sürülmüştü. İhanet iddialarının ardından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, "Sorumluluğu alıyorum, bir daha yapmayacağım" demişti.

  • Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan Behati Prinsloo ile Adam Levine, iki ay önce de üçüncü bebeklerine kavuşmuştu. 

  • Tüm bunların ardından Behati Prinsloo ile Adam Levine, bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde görüntülendi. 

  • AYLAR SONRA İLK KEZ YAN YANA

    Aylar sonra ilk kez birlikte görüntü veren Adam Levine ve Behati Prinsloo'nun, keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

  • 'İHANET' İDDİASI

    Öte yandan Behati Prinsloo, üçüncü bebeğine hamileyken Adam Levine'in, eşini aldattığı iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni Sumner Stroh, paylaştığı videoda Levine'in, kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ve o zamandan bu yana da kapalı kapılar ardında bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.

  • "DOĞACAK BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ"

    Summer Stroh, hatta iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak Adam Levine'in doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini de söylemişti.

    Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda "bir bebeklerinin dünyaya geleceğini" belirtip "Erkek olursa Sumner adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduğunu ileri sürmüştü.

  • "ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDAYIM"

    'İhanet' iddialarının ardından Adam Levine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirtmişti.

    "SORUMLUĞU ALIYORUM, BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

    Adam Levine, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtti. Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazmıştı.

    Adam Levine, Sumner Strohe ile ilişki yaşamadığını ifade ederek, "Eşimin dışında başka bir kadınla flört eder gibi konuşmam doğru değildi. Bir ilişkimiz olmadı. Fakat hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım" demişti.

  • 2014'TE EVLENMİŞLERDİ

    2014'te evlenen Adam Levine ile Behati Prinsloo'nun Dusty Rose ve Gio Grace adında iki çocuğu daha bulunuyor. 

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Splash News, Avalon

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