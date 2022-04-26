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Begüm Topçu ile kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.

İKİNCİ KEZ BEBEK SEVİNCİ

Şimdilerde tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Topçu, hamile olduğunu duyurdu. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Begüm Topçu, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

"KIZIMIZA KARDEŞ GELİYOR"

Mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, "Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor." ifadelerini kullandı. Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

İkili, bir dönem "Deniz Yıldızı" adlı dizide birlikte rol almıştı.