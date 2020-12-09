38 yaşındaki oyuncu, nikah sonrası yaptığı açıklamada, "Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip, bir gün sonra nikah salonunda olmak enteresan. Gece 12'de kınamızı yaptık, geldik. Bizim için de ilginç oldu" demişti.