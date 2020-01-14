'Beğenmediğimiz işi sunmuyoruz'

14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya filmin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, yönetmeni Kamil Aydın ve başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan ve Fatih Paşalı katıldı.
Cuma günü tüm Türkiye'de, ardından birçok ülkede gösterime girecek olan filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısının açılış konuşmasını yaparken "Diriliş ve Kuruluş ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ele aldık. Hayallerimden biri Osmanlı Devleti'nin suyun öte yakasına geçme hikâyesiydi, Balkanlar'a geçişini anlatmaktı. İki yıl boyunca çalıştık, hikâyesi yazıldı, büyük bir plato yapıldı ve projeyi hayata geçirdik. Bizim için bu bir başlangıç" şeklinde konuştu.
Mehmet Bozdağ, konuşmasına "Sinemanın krizde olduğu bir dönemde büyük bir bütçeyle, risk alarak girdik. Tarihi projeler konusunda yeterli tecrübemiz var, her anlamda dünyanın izleyeceği bir iş çıkardık. Türk sinemasında ilk defa bir proje dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterime girecek. Yalnızca Güney Kore'de 100 salonda vizyonda olacağız. Şu anda 40 ülke satın aldı, sürekli artıyor. Filmden çok mutluyum. Beğenmediğimiz işi izleyiciye sunmuyoruz zaten. 30 milyon ₺'ye yakın bütçe harcadık ki bu rakam platomuz olmasına rağmen böyle. 'Diriliş'te de risk almıştık, o zaman da kimse inanmamıştı. Türk izleyicisinin bu filmi çok seveceğini biliyorum. Onun ruhunu, onun hikâyesini yansıtıyor" şeklinde devam etti.
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın başrol oyuncuları duygularını şöyle dile getirdi:
Emre Kıvılcım (Sungur): 'Sungur', davası devlet olan usta bir akıncı. Akıncı olabilmek için çok çalıştım. İzleyicilerimiz görecek, Türkiye'nin en iyi aksiyon sahnelerini çektik.
Ece Çeşmioğlu (Alina): Hayatımda herhangi bir projeye bu kadar çalışmamıştım. Zaten böyle olması gerekiyormuş, çekerken anladım. 'Alina', özgürlüğüne düşkün, iyiliği esas alan bir kız. 'Sungur', 'Alina'nın kurtarıcısı oluyor oradan da bir aşk doğuyor.
Levent Özdilek (Kral Lazar): Filmde Sırp Kralı 'Lazar'ı oynadım. Hikâye akıncılarla 'Lazar'ın mücadelesine odaklanıyor. Çok yoğun bir hazırlık dönemimiz oldu. İzleyicimiz müthiş aksiyon sahneleri izleyecek. 'Lazar' çok doğurgan bir roldü, çok sevdim bu rolü. Yolumuz açık olsun.
Serdar Gökhan (Akıncıbeyi): Gençliğimden beri bu tip filmler yapıyorum. Bu filmde çok daha rahat şartlarda çalıştık, çok güzel bir iş çıktı ortaya. Yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapılmamış özel bir proje. İnşallah bu filmin başarısıyla birlikte devamı gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!