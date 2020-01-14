'Beğenmediğimiz işi sunmuyoruz'

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' için düzenlenen basın toplantısında filmin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile başrol oyuncuları duygularını dile getirdi

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya filmin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, yönetmeni Kamil Aydın ve başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan ve Fatih Paşalı katıldı.

Cuma günü tüm Türkiye'de, ardından birçok ülkede gösterime girecek olan filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısının açılış konuşmasını yaparken "Diriliş ve Kuruluş ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ele aldık. Hayallerimden biri Osmanlı Devleti'nin suyun öte yakasına geçme hikâyesiydi, Balkanlar'a geçişini anlatmaktı. İki yıl boyunca çalıştık, hikâyesi yazıldı, büyük bir plato yapıldı ve projeyi hayata geçirdik. Bizim için bu bir başlangıç" şeklinde konuştu.

Mehmet Bozdağ, konuşmasına "Sinemanın krizde olduğu bir dönemde büyük bir bütçeyle, risk alarak girdik. Tarihi projeler konusunda yeterli tecrübemiz var, her anlamda dünyanın izleyeceği bir iş çıkardık. Türk sinemasında ilk defa bir proje dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterime girecek. Yalnızca Güney Kore'de 100 salonda vizyonda olacağız. Şu anda 40 ülke satın aldı, sürekli artıyor. Filmden çok mutluyum. Beğenmediğimiz işi izleyiciye sunmuyoruz zaten. 30 milyon ₺'ye yakın bütçe harcadık ki bu rakam platomuz olmasına rağmen böyle. 'Diriliş'te de risk almıştık, o zaman da kimse inanmamıştı. Türk izleyicisinin bu filmi çok seveceğini biliyorum. Onun ruhunu, onun hikâyesini yansıtıyor" şeklinde devam etti.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın başrol oyuncuları duygularını şöyle dile getirdi:

Emre Kıvılcım (Sungur): 'Sungur', davası devlet olan usta bir akıncı. Akıncı olabilmek için çok çalıştım. İzleyicilerimiz görecek, Türkiye'nin en iyi aksiyon sahnelerini çektik.

Ece Çeşmioğlu (Alina): Hayatımda herhangi bir projeye bu kadar çalışmamıştım. Zaten böyle olması gerekiyormuş, çekerken anladım. 'Alina', özgürlüğüne düşkün, iyiliği esas alan bir kız. 'Sungur', 'Alina'nın kurtarıcısı oluyor oradan da bir aşk doğuyor.

Levent Özdilek (Kral Lazar): Filmde Sırp Kralı 'Lazar'ı oynadım. Hikâye akıncılarla 'Lazar'ın mücadelesine odaklanıyor. Çok yoğun bir hazırlık dönemimiz oldu. İzleyicimiz müthiş aksiyon sahneleri izleyecek. 'Lazar' çok doğurgan bir roldü, çok sevdim bu rolü. Yolumuz açık olsun.

Serdar Gökhan (Akıncıbeyi): Gençliğimden beri bu tip filmler yapıyorum. Bu filmde çok daha rahat şartlarda çalıştık, çok güzel bir iş çıktı ortaya. Yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapılmamış özel bir proje. İnşallah bu filmin başarısıyla birlikte devamı gelecek.