Beden dilinizi geliştirin: Kendinden emin bir görünüş oluşturmanın 10 püf noktası!

2. ÇENENİZİ DİK TUTUN

Yürürken yere bakmak ya da konuşurken kafanızı eğmek yerine başınız dik ve gözleriniz ileriye dönük olarak yürüyün. Başınızı dik tutmak ve sohbet partnerinize bakmak ilgiyi, güveni ve diğer olumlu sosyal duyguları aktarır.

Başlangıçta bu duruş doğal görünmeyebilir, ancak sonunda alışacaksınız. Ve bu alışkanlık genel olarak dik durmanıza da yardımcı olabilir.