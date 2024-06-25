Bedelli askerlik zammından etkilenmemek için cuma son gün

REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış bekleniyor. Buna göre, bedelli askerlik ücreti temmuz ayında yaklaşık 36 bin lira artacak.

Bedelli askerlik başvurusunu 28 Haziran’a kadar yapanlar 182 bin 609 TL ödeyecekler. Temmuz ayında yapanlar ise 219 bin lira dolayında ödemek zorunda kalacaklar. REKLAM Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Ücreti de asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslendi. Memur maaşlarına paralel olarak her 6 ayda bir artırılıyor. BEŞ YILDA 6'YA KATLANDI 2019 yılında 31 bin 343 TL ile başlayan bedelli askerlik ücreti 2023 ocak ayında 104 bin 84 TL, 2024 ocak ayında ise 182 bin 609 TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 5.412 dolara karşılık geliyordu. Geçen yıl temmuz ayında, kurdaki artış dolayısıyla 4.724 dolar olan bedelli askerlik ücretinin karşılığı bu yıl ocak ayında 6.155 dolara çıktı. Döviz kurunun mevcut seviyelerde kalması halinde temmuz ayında bedelli askerlik ücretinin karşılığı 6.600 dolar seviyesine çıkacak. Yıllara göre bedelli askerlik ücreti 2019 Haziran 31.343 TL 5.412 USD 2019 Temmuz 33.230 TL 5.870 USD 2020 Ocak 35.055 TL 5.873 USD 2020 Temmuz 37.017 TL 5.340 USD 2021 Ocak 39.789 TL 5.360 USD 2021 Temmuz 43.151 TL 4.923 USD 2022 Ocak 56.507 TL 4.315 USD 2022 Temmuz 80.065 TL 4.783 USD 2023 Ocak 104.084 TL 5.563 USD 2023 Temmuz 122.351 TL 4.724 USD 2024 Ocak 182.609 TL 6.155 USD