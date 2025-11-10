Bedelli askerlik zammı 2026: Bedelli askerlik ne kadar olacak?
Yeni yıla yaklaşılırken bedelli askerlik ücreti yeniden gündemin sıcak başlıkları arasında yerini aldı. Ekonomi yönetimince belirlenecek memur maaş katsayısı ve yıl genelindeki enflasyon verileri, ücretteki artışın yönünü belirleyecek temel unsurlar olacak. Ancak yeni tutar, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmi genelge sonrası kesinlik kazanacak. Vatandaşlar ise "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Bedelli askerlik ücretindeki olası artış yeniden merak konusu oldu. 2026’ya dair hesaplamalarda, enflasyon göstergeleri ve memur maaş katsayısındaki değişim belirleyici olacak. Kesin rakamın açıklanması için gözler Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak ve 2026’da kaç TL olması bekleniyor? İşte güncel bilgiler...
BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazanacak.
GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için 280.850,64 TL olarak belirlenmişti.
BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;
a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.
c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.