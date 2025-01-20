Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Askere gitme yaşına gelen ve yükümlülüklerini yerine getirecek vatandaşların gündeminde bedelli askerlik yerleri bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri duyurulacak. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi sürüyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı duyurunun ardından e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarına kolayca erişilebilecek.

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

          Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

          2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

          02 Şubat 2025

          01 Mart 2025

          03 Nisan 2025

          08 Mayıs 2025

          12 Haziran 2025

          10 Temmuz 2025

          07 Ağustos 2025

          04 Eylül 2025

          07 Ekim 2025

          06 Kasım 2025

          04 Aralık 2025

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek. e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Habertürk Anasayfa