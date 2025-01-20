Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025