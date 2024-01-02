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        Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik yerleri celp ve sevk tarihi sorgulama

        Bedelli askerlik yerleri e-Devlet'ten açıklanıyor! 2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Bedelli askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 29 Aralık 2023 tarihine kadar müracaatlarını ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:50
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        • 1

          Bedelli askerlik yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yapmak için artık gün sayan vatandaşlar "2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Heyecanla beklenen ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          2024 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Kesin tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

          Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.

          Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.

          Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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