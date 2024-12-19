Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB'den Bedelli askerlik yerleri tarih duyurusu

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.