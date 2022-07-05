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Bedelli askerlik ücreti netleşti! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplama

Bedelli askerlik ücreti netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanan yüzde 41,69'luk memur zammı sonrasında yeniden gündeme geldi. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 56 bin 500 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur katsayısında yaşanan artışla birlikte yükseldi. İşte, 2022 bedelli askerlik ücreti...

05.07.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bedelli askerlik ücreti, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur zammı da netlik kazandı. 2022 yılının ilk yarısında 56 bin 500 olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısı ile 240.00 gösterge rakamının çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile memur aylık katsayısı belirlenirken yeni bedelli askerlik ücretinde de tablo netleşti.

  • MEMUR AYLIK KATSAYISI AÇIKLANDI!

    Ocak ve Temmuz aylarında değişen memur aylık katsayıları değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlnaan genelgede Temmuz-Aralık arasında uygulanacak memur aylık katsayısı 0,333603 olarak açıklandı.

     

  • BAKAYA KALANLARIN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin merakla beklediği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin lirayı aşacak. Sayıları 550 bin kişiyi bulan yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar, bu tutara ek olarak kaçak veya bakaya durumunda oldukları her ay için ek ödeme yapacaklar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  • Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında çıkartılan kanun ile kalıcı hale getirildi. Özellikle yeni işe girip askere gittiğinde işini kaybetmek istemeyen gençlerin tercih ettiği bedelli askerlik ücreti, asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslendi. Memur maaşlarına paralel olarak her 6 ayda bir artıyor.

    Bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, 2022’nin ilk yarısında 56 bin 507 lira olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin 63 liraya çıkacak.

  • Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, hemen ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021’in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıktı.

    2019 yılından bu yana yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle bedelli askerlik ücreti memur maaşları ile birlikte hızla arttı. Üç yıllık süredeki artış yüzde 155’e ulaştı.

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