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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti artacak mı, ne kadar artacak? 2022 Bedelli askerlik ücretinde son durum

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti artacak mı?

Temmuz zammı ile gündeme gelen konulardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan kişiler için bedelli askerlik hakkında düzenleme TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Yaklaşık olarak 550 bin kişiyi etkileyecek olan bedelli askerlik ile ilgili son durumu sizler için derledik. İşte detaylar...

03.07.2022 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni düzenleme sonrasında yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanlar hizmetten faydalanabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılının ilk 6 ayında geçerli olan zammın ardından bedelli askerlik ücretinin 55 bin 194 lira olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoklama kaçağı ve bakaya askerlik açıklamaları ardından gündeme gelen bedelli askerlik hakkında merak edilenlere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

  • YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

    Kanundaki tanıma göre Yoklama kaçağı, yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanları ifade etmektedir.

    Yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş vatandaşlar, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

  • BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

    Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.

  • BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

    Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 yılında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. 2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanacak memur zammına bağlı olarak artış gösterecek.

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