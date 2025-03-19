Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli askerlik yerleri duyuruldu. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. Peki Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
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2025 yılı Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Bedelli askerlikten faydalanan yükümlüler, celp dönemlerinde temel askerlik eğitimi almak üzere belirlenen tarihlerde sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.
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BEDELLİ SEVK TARİHLERİ
Milli Savunma Bakanlığı bedelli faaliyet raporuna göre celp dönemleri ile sevk ve terhis tarihleri şöyle:
Celp Dönemi: Mart 2025 / Sevk Tarihi: 01 Mart / Terhis Tarihi: 01 Nisan
Celp Dönemi: Nisan 2025 / Sevk Tarihi: 03 Nisan / Terhis Tarihi: 3 Mayıs
Celp Dönemi: Mayıs 2025 / Sevk Tarihi: 08 Mayıs / Terhis Tarihi: 8 Haziran
Celp Dönemi: Haziran 2025 / Sevk Tarihi: 12 Haziran / Terhis Tarihi: 12 Temmuz
Celp Dönemi: Temmuz 2025 / Sevk Tarihi: 10 Temmuz / Terhis Tarihi: 10 Ağustos
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Celp Dönemi: Ağustos 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ağustos / Terhis Tarihi: 7 Eylül
Celp Dönemi: Eylül 2025 / Sevk Tarihi: 04 Eylül / Terhis Tarihi: 4 Ekim
Celp Dönemi: Ekim 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ekim / Terhis Tarihi: 7 Kasım
Celp Dönemi: Kasım 2025 / Sevk Tarihi: 06 Kasım / Terhis Tarihi: 6 Aralık
Celp Dönemi: Aralık 2025 / Sevk Tarihi: 04 Aralık / Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026
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