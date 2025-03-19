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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?

        Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli askerlik yerleri duyuruldu. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. Peki Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:27
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        • 1

          2025 yılı Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. Bedelli askerlikten faydalanan yükümlüler, celp dönemlerinde temel askerlik eğitimi almak üzere belirlenen tarihlerde sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 NASIL ÖĞRENİLİR?

          2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.

          BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BEDELLİ SEVK TARİHLERİ

          Milli Savunma Bakanlığı bedelli faaliyet raporuna göre celp dönemleri ile sevk ve terhis tarihleri şöyle:

          Celp Dönemi: Mart 2025 / Sevk Tarihi: 01 Mart / Terhis Tarihi: 01 Nisan

          Celp Dönemi: Nisan 2025 / Sevk Tarihi: 03 Nisan / Terhis Tarihi: 3 Mayıs

          Celp Dönemi: Mayıs 2025 / Sevk Tarihi: 08 Mayıs / Terhis Tarihi: 8 Haziran

          Celp Dönemi: Haziran 2025 / Sevk Tarihi: 12 Haziran / Terhis Tarihi: 12 Temmuz

          Celp Dönemi: Temmuz 2025 / Sevk Tarihi: 10 Temmuz / Terhis Tarihi: 10 Ağustos

        • 3

          Celp Dönemi: Ağustos 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ağustos / Terhis Tarihi: 7 Eylül

          Celp Dönemi: Eylül 2025 / Sevk Tarihi: 04 Eylül / Terhis Tarihi: 4 Ekim

          Celp Dönemi: Ekim 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ekim / Terhis Tarihi: 7 Kasım

          Celp Dönemi: Kasım 2025 / Sevk Tarihi: 06 Kasım / Terhis Tarihi: 6 Aralık

          Celp Dönemi: Aralık 2025 / Sevk Tarihi: 04 Aralık / Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026

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