09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor, sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından askerlik süresi 12 aydan 6 aya düşmüş ve bedelli askerlik sistemi ise sürekli hale gelmişti. Askerlik görevini bedelli olarak tamamlamak isteyenler ise bedelli askerlik sistemi son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyor... İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bedelli askerlik başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım’da sona ermesi bekleniyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacaklar.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücreti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor. Yani normal şartlarda Temmuz ayı ile birlikte 31 bin liralık bedelin artması gerekecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyeti önlemek amacıyla bu yıl için ücreti 31 bin lirada sabitledi. Belirlenen ücret 2020 yılının Ocak ayında belirlenen kat sayıya göre artacak.
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