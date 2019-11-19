19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektronik ticaret devi Amazon, Prime ve Music Unlimited servisi üzerinden belirli bir ücretle sattığı müzik dinleme hizmetini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Amazon, 2 milyonun üzerinde şarkının yer aldığını Prime müzik kataloğunu bedava olarak sadece Alexa kullanıcılarına sağlıyordu ve kullanıcılara reklam gösterimi de yapılıyordu.
Şirketten yapılan açıklamada, henüz Amazon Music Unlimited (sınırsız müzik) ya da Amazon Prime üyeliği olmayan müşterilerinin binlerce çalma listesini ve 2 milyonun üzerindeki şarkıyı reklamsız olarak akıllı telefonlar, tablet, bilgisayar ve televizyon üzerinden dinleyebileceği belirtildi.
Şirket ayrıca, daha önce 9.99 dolardan sattığı ve 50 milyonun üzerinde şarkının olduğu Music Unlimited uygulamasının fiyatını da 4 aylığına 1 doların altına çekerek 0.99 dolar olarak güncelledi.
Rekabette Amazon'un sertleşmeye başlaması ve yakında popüler bir başka internet uygulaması olan TikTok'un da müzik işine gireceğine dair iddiaların güçlenmesi Wall Street'te hemen tepkiye neden oldu.
GÖZÜNÜ 248 MİLYON SPOTIFY ÜYESİNE DİKTİ
Spotify hisseleri gelen haberler sonrası haftanın ilk işlem gününde yüzde 4.9 düşerek 140.26 dolara indi ancak yine de yıl başından bu yana yüzde 28 primli.
Analistler Amazon'un bu kararıyla 113 milyonunun ayda 9.99 dolar ödeyerek "premium" üye statüsünde olduğu, toplam 248 milyon Spotify üyesini kendi platformuna çekmeyi hedeflediğini belirtiyor.
İsveç merkezli girişim, geçen ay açıkladığı finansal rapora göre 54 milyon euro ile beklentinin üzerinde kâr etmiş ve üyelik sayısında da en büyük rakibi olan Apple Music'i geride bırakmıştı. Hisse fiyatları da 150 doların üzerine çıkmıştı.
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