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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: Elektrikler ne zaman gelecek? 4 Temmuz 2024 planlı elektrik kesintisi programı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 4 Temmuz elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) her gün elektrik kesintisinin yaşanacağı il ve ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da ikamet edenler, hangi ilçe ve mahallerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını yaşanacağını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 4 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 23:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:47
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        • 1

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 4 Temmuz Perşembe günü İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleleri duyurdu. Planlı yapılan elektrik kesintileri, ' www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. Peki, "Elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 4 Temmuz 2024 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 4 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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