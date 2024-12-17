BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 17 Aralık Salı günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 17 Aralık Salı günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Elektrik kesintisi sorgulama sayfası... AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 17 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 17 Aralık Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR? AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

REKLAM AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR? İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.