BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 8 Eylül 2025 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı
AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan anlık arızalar ile planlı bakım çalışmalarını düzenli olarak duyuruyor. Gelen son bilgilere göre; 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, elektrik kesintisi nasıl sorgulanır? İşte, 8 Eylül 2025 Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı…
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AYEDAŞ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Anadolu Yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak, bölgenizle ilgili bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BEDAŞ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak, bölgenizle ilgili bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ