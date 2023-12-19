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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğini apartman boşluğuna atan anne tutuklandı

        Bebeğini apartman boşluğuna atan anne tutuklandı

        İstanbul Şişli'de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki K.K., ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:51
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        Bebeğini apartman boşluğuna atan anne tutuklandı
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        İstanbul'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde iddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın erkek arkadaşından hamile kaldı.

        ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİNİ APARTMAN BOŞLUĞUNA ATTI

        Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3.katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

        20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ANNE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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