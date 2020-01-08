08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da mucize bir olay meydana geldi. Kentin Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde oturan Çapan ailesinin kirada oturdukları evde yılbaşı gecesi elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada uykuda olan Burhanettin (30) ile Emine Çapan (23) çifti, 1 yaşındaki oğulları Siraç'ın ağlama sesiyle uyandıklarında evlerinin alev aldığını gördü.
DHA'nın haberine göre Çapan ailesi güçlükle evden çıkarken, yangını fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, işsiz olan Burhanettin Çapan ise yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.
'HER GÜN BAŞKA BİR YERDE KALIYORUZ'
Yangının evlerindeki tüm eşyaları kullanılamaz hele getirdiğini anlatan Burhanettin Çapan, akrabalarına yerleşmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapan, 5 yıl önce Diyarbakır surlarından düştükten sonra ağır işte çalışmadığını ifade ederek, yanan evlerini ise 3 ay önce kiraladıklarını söyledi. Yardımseverlerin desteğini beklediğini anlatan Çapan, şunları söyledi:
"Yıllardır doğru düzgün çalışamıyorum. El kısmım ağırlık kaldıramıyor. Zor iş yapamıyorum. Ben, eşim ve çocuğum mağduruz. 3 ay önce bu eve taşınmıştım. Evimdeki tüm eşyalar yandı. Akrabalarımızın yanına yerleştik. Her gün başka bir yerde kalıyoruz. Yetkililer bir an önce bize sahip çıksın istiyoruz."
'EŞİM VE ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE DIŞARI ÇIKTIK'
Yangını oğlu Siraç'ın ağlamasıyla fark ettiklerini söyleyen Çapan, "Yangın yılbaşı gecesi biz uyurken çıktı. Gece saat 2 gibiydi. Bebeğimiz ağlayınca eşim mutfağa su almaya gelirken evin içini duman sardığını görüyor. Eşim gelip beni uyandırdı. Kalktığım gibi elektrik şalterini indirdim. Burada durulacak gibi değildi. Duman evin her yanını sarmıştı. Eşim ve çocuğumla birlikte dışarı çıktık. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Yangının prizden çıktığını söylediler. Sadece yetkililerden yardım istiyoruz. Biz dilenci değiliz. Şu ana kadar devletten yardım istemedik ama şu an gerçekten ihtiyacımız var. Ev sahibi şu an bir şey demiyor. Benim eşyalarım da yandı. Ev sahibi yarın bir şeyler talep edebilir. Tek başıma kaldıramam. Bu evi ne imkanlarla ne zorluklarla kurduk" diye konuştu.
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