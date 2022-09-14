Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personel alımı yapıyor. Farklı meslek grupları için açılan ilana başvuru yapacak kişiler sözlü ve uygulamalı sınavdan geçecek. Peki, BDDK personel alımları için başvuru tarihi ve şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

BDDK HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPACAK?

BDDK tarafından yapılan açıklamada; memur, mühendis, sekreter, tekniker ve şoför kadrolarına personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Memur, mühendis, sekreter ve tekniker için başvuru yapan adaylar sözlü sınavdan geçecek. Şoför kadrosu için başvuran adaylar ise hem uygulamalı hem de sözlü olmak üzere çift aşamalı bir sınava tabi tutulacak.