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BDDK olası kâr dağıtım taleplerini değerlendirecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere özel durumları dikkate alarak değerlendirilebileceğini bildirdi

Giriş: 08.02.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
BDDK olası kâr dağıtım taleplerini değerlendirecek
AA

BDDK, bankaların geçen yıl elde ettiği karlar ile 2022 öncesi dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerinin dağıtımına ilişkin kuruluş birliklerine bir yazı iletti.

Yazıda, bankaların kâr dağıtım talepleriyle ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerlendirmeler neticesinde, dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede hissedarlara 2022'de elde edilen kârlar ile 2022 öncesi elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır."

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