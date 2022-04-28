BDDK'dan bankalara döviz talimatı

BDDK, bankalardan platform Döviz alım satım işlemlerini şube, hazine ve mobile taşımalarını istedi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre BDDK, döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara gönderdiği açıklamada, "Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

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