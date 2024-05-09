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        Haberler Gündem BBP Genel Başkanı Destici'den İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

        BBP Genel Başkanı Destici'den İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:20
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        Destici'den, Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
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        İYİ Parti Genel Merkezinde, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapan Destici, İYİ Parti kurultayının demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini belirtti.

        Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen kongre için tebrik dileklerinde bulunan Destici, şunları söyledi:

        "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkana, Müsavat Dervişoğlu ismi bizim için kıymetli bir isimdir. 40 yıla dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Aynı ocakta birlikte görev yaptık. O günden bugüne kadar da dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Türkiye'nin meseleleri noktasında, Meclis'te olduğumuz dönemde ve farklı noktalarda da hep görüş alışverişinde bulunduk, istişare ettik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum."

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        Kongrede göreve seçilen yönetim kurulu üyelerini de tebrik eden Destici, İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

        Dervişoğlu ile görüşmesinin çok güzel geçtiğini, eski anıların yad edildiğini aktaran Destici, Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa meselesi olmak üzere diğer konularda istişare edildiğini, görüşmelere daha sonra da devam edeceklerini kaydetti.

        Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 7 yıl boyunca büyük bir siyasi mücadele verdiğine değinen Destici, Türk siyasetine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Akşener'e bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

        "ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

        Dervişoğlu da konuşmasında, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin teşekkürlerini iletti.

        Ziyarette, karşılıklı olarak Türkiye'nin meselelerinin müzakere edildiğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Milletimizin geleceğine dair doğru ve önemli adımlar atılması noktasında da karşılıklı görüşmelerimizin devam edeceğini, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyorum."

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