BBG Melih: Şöhretin zirvesini yaşadım

Kazandığın parayı ne yaptın?



Komşumuzun kalp nakli ameliyatını yaptırdım. Yarışmadan önce yapımcıya bunu söylemiştim ama bunu yarışmada dile getirmedim. Söyleseydim çünkü toplumu etkilerdim. Çok da adil bir şey olmayacaktı. Ama söylememiş olmama rağmen sağ olsun Türk toplumu beni birinci seçti. O ameliyata vesile olduk. Kalp nakli yaptırdık. O dönemde de çok yapılan bir operasyon değildi. Kendisini iki yıl önce kaybettik ama en azından hayatına 20 yıl katabildik. Biz vesileydik. Ben mi yaptım hayır, Rabbim olanak sağladı. Ben de, yapımcı da, o paranın kaynağı insanlar da herkes vesile oldu. Sonrasında pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Güney Doğu'da sınıflar açtık, SMA hastası çocukları kurtardık. Ufak tefek de olsa şöhretimizle bir şeyler yapmaya çalıştık.