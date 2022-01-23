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BBG Melih: Şöhretin zirvesini yaşadım

2000’li yıllara damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Melih Değirmenci ile buluştuk. Televizyon serüveni artık kamera arkasında süren Değirmenci ile BBG dönemini ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk

23.01.2022 - 08:21 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER /ateker@haberturk.com

    Türk televizyonları, reality show'lar ile 90'larda tanıştı. O dönem büyük ilgi gören programların ardından yapımcılar, bu tarz içerikleri ekranlara taşımak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. 2000'lere geldiğimizde ise, artık televizyon kanallarının reyting pastasından büyük bir dilim almaları için 'olmazsa olmaz'dı. Onlardan biri de 'Biri Bizi Gözetliyor'du. 2001 ekonomik krizinin buhranlı döneminde, Türk halkı bu yarışmayla karşılaştı.

  • 15 yarışmacı, 7 gün 24 saat kameralarla izlenen bir evin içinde 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmak için yarışıyordu. Eleme geceleri, Türkiye'de adeta hayat duruyordu. 02 Melih, Filozof Eray, Akmerkez Hülya, 'Of Deli Gönül' Tarık ve Elektrik Sinan o dönem kısa sürede popüler kültürün en önemli figürleri haline geldi. 100 gün süren yarışmanın final gecesi, Türk televizyon tarihinin o güne kadarki reyting rekorunu kırdı. 02 Melih şampiyon oldu. Büyük bir üne kavuştu. Yarışma sonrası dizilerde rol aldı, müzik albümleri çıkardı. O dönemlerde sokakta 6 korumayla gezebildiğini söyleyen Melih Değirmenci'nin, şimdilerde ise kamera arkasında bir hayatı var...

  • BBG'den sonra oyunculuk, şarkıcılık ve işletmeciliğin ardından 'Castonline' adında bir ajans kurdun. Nasıl başladı bu yolculuk?

    Aslında bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler değildi. Yaşadığım hayatın beraberinde getirdiği bir süreçti. O süreçler içerisinde farklı farklı hayatlar, farklı dönüm noktaları oldu. Yaşadık geçti. Cast ajansı girişimim aslında kafamda yoktu, arkadaşlarım sayesinde oldu. Televizyon serüvenime devam ederken, oyuncu arkadaşlarım, 'Bizi temsil edecek birisi yok' dedi. Ben de 'Yardımcı olmaya çalşırım' derken bir baktım iş üzerime kalmış, menajerlik yapmaya başlamışım.

  • Sektörün geneli İstanbul'da ama sen yatırımının büyük kısmını Anadolu'ya yapmışsın...

    Sektör İstanbul dışına kaydı. Böylece Anadolu'da olan oyunculara ve özel tiyatrolarda oyunculuk yapan kişilere daha rahat fırsat yaratma olanağımız oldu. Ayrıca sinema sadece İstanbul hikayelerinden ibaret değil, bizi biz yapan Anadolu'nun hikayeleri aynı insanı gibi çok daha samimi ve içten. İzmir, Ankara, Kocaeli, Konya, Antalya ve Gaziantep gibi şehirlerde merkezlerimiz var.  İnsanlara Anadolu'da bir kapı olduk. Eskiden dizilerde filmlerde izlerdik. İnsanlar iş bulmak veya şöhret olmak için Anadolu'dan Haydarpaşa'ya gelirdi. Haydarpaşa kapandı (gülüyor) ama biz kapılarımızı açtık.

  • Pandemi sürecinde birçok sektörde gerileme ve zayıflama oldu, bununla ilgili neler söylemek istersin?

    Pandemi bir yandan özellikle sinema sektörünü negatif yönde etkilerken, bir yandan dijital platformların gelişmesine olanak sağladı. Bu nedenle, bağımsız sinema zarar görsede, en azından dijital platformlar sektöre cankurtaran oldu. Bu bağlamda biz de birçok dijital dizi ve filmde, özel tiyatrolarda olan insanlara ekmek vermenin, o şartlar altında az ya da çok destek olabilmenin mutluluğunu yaşadık. Hepimizi ağırdan sarsan bu sürecin içerisinde, birilerinin ekmeğine vesile olabilmek ise, aslında bize en büyük hazzı veren motivasyon oldu.

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