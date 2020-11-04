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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP milletvekillerine, ekonomi konusunda brifing verdi. BBC Türkçe'nin haberine göre Bakan Albayrak bakanlık binasında AKP'li milletvekillerine kapsamlı ekonomi sunumu yaptı. Albayrak, salgın koşullarına rağmen bir çok ülkeye göre ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirtti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren brifingde Albayrak'ın, ABD seçimleri ve koronavirüs salgını gibi etkenler nedeniyle bütün dünyada benzer dalgalanmaların yaşandığına işaret ederek, çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.

TEK GÖSTERGE DEĞİL

Edinilen bilgiye göre toplantıda, son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükseliş de gündeme geldi. Milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayan Albayrak, dünyada artan belirsizlik nedeniyle döviz kurlarının dalgalı seyrettiğini ifade etti.

Bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını ve tüm dünyada bu tür dalgalanmalar yaşandığını kaydeden Albayrak, bir süre sonra dengeye oturacağını belirtti.