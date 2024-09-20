Baysan Pamay, vefat etti

Yılda yaklaşık 300 oyun seyreden Baysan Pamay'ın vefatını, Oyuncu Sendikası duyurdu; "İstanbul'un en çok oyun seyreden seyircisi, kültür - sanat emekçilerinin dostu. Sendikamızı kurduğumuz ilk yıllarda ofisimize gelerek, 'Sizler için ne yapabilirim?' diye sormuştu. Oyuncuların yaşadığı sorunları can kulağıyla dinlemiş ve ardından, 'Elbet biz seyircilerin de yapabileceği şeyler vardır' demişti. O dönemde Seyirciler Platformu'nun kurulmasına öncülük etti. 1 Mayıs'larda seyircileri de kortejimize katmıştır. Kültür - sanat camiası için çok özeldi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok özleyeceğiz..."