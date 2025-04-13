Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir cip ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı.

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Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu. Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.