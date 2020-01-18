18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi eline aldığı palayla, henüz bilinmeyen bir sebeple içerisinde müşteriler bulunan kafeye daldı. Müşteriler korku dolu anlar yaşayarak sokağa kaçışırken, şüpheli şahıs sağa sola tehditler savurdu. Panikle sokağa dökülen vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise şüpheli şahıs üzerinde çalışma yaptı.
TABAKLARI FIRLATTI, İKNA ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ GİTARLA PÜSKÜRTTÜ
Ekipler şüpheli şahsı ikna etmeye çalışırken, tehditler savuran şüpheli restoranda bulunan tabak ve bardakları fırlattı. Şüpheli kendisini ikna etmek için gelen polis ekiplerini, eline aldığı gitarı savurarak püskürtmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri herhangi bir yaralanmanın olmaması için şeridi genişleterek vatandaşları kafe çevresinde uzaklaştırdı.
İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEYİNCE BACAĞINDAN VURULDU
Elinde palayla kafe içerisinde ekiplere zor anlar yaşatan şüpheli şahsı ekipler ikna etmek için uzun süre uğraştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirip yakalandı. Bacağından vurulan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahıs polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kafe içerisinde ikna çabaları sonuç vermeyince ekipler, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerinin şahsı bacağından vurduğu o anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor.
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