Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar, bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bu zamana dek her bayramda ücretsiz olarak kullanılan toplu taşıma için bu sene de açıklama yapıldı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...