Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Karara göre; Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Arabasıyla seyahat edecek olanlar bayramda hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayram'ında hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi olacak? İşte, konuya dair detaylar...