Ramazan Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeyek isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, 11 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...