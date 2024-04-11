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        Haberler Gündem Bayramda marketler açık mı? Migros, A101, ŞOK, BİM bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor?

        Bayramda marketlerin çalışma saatleri: Bayramın 2. günü Migros, A101, ŞOK, BİM marketler açık mı?

        Bayramda marketlerin çalışma saatleri gündemdeki yerini koruyor. Resmi tatil kapsamında pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü idrak edilirken gözler "Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kaçta açılıyor?" sorularına çevrildi. İşte, 11 Nisan 2024 bugün Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 11.04.2024 - 07:51
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        • 1

          Ramazan Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeyek isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, 11 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...

        • 2

          BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

          Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

        • 3

          BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

          Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

          Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

        • 4

          A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

        • 5

          BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        • 6

          ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        • 7

          MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

          Hafta içi: 09.00-22.00

          Hafta sonu: 09.00-22.00

          AVM’ler için: 10.00-22.00

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