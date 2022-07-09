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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramında otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Temmuz yani bugün otobüs - metro - metrobüs - tramvay ücretsiz mi

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün sevdiklerini ziyaret etmek ve bayram coşkusunu paylaşmak isteyenler heyecan ve merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, 9 Temmuz yani bugün otobüs metro metrobüs tramvay ücretsiz mi? İşte cevabı...

09.07.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Heyecanla beklenen Kurban Bayramı bugün yani 8 Temmuz itibariyle başladı. "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı?" araştırmaları hız kazandı. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler bayramda otobüs, metrobüs, vapur, marmaray ve metro ücret tarifsini merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir bayram ücret tarifesi...

  • BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ2 2022?

    Arefe günü 8 Temmuz'a, Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz günleri arasına denk geliyor. Bayramda otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücret tarifeleri araştırılırken bakanlıktan; İstanbul, Ankara, İzmir için konuya ilişkin açıklama geldi.

  • İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI OLACAK?

    İETT 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

    İETT'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

    "Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak."

  • ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile 4 günlük Kurban Bayramı süresince (09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında) ücretsiz olarak hizmet verecektir.

    "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

  • MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günleri İZBAN, Başkentray ve Marmaray'da ulaşım ücretsiz olacak.

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