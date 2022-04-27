Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlamış durumda. Bu sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Bayram tatilinin pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle bayram tatilinin perşembe ve cuma günüyle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Geçmiş senelerde yapılan uygulamanın bu sene de yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. İşte bayramda okulların 9 gün tatil olup olmayacağına ilişkin son açıklamalar...