Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınına karşı Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak biçimde cumartesi gününden başlayarak, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokaklar, caddeler boşalacak; otomobiller parka çekilecek. Köprü ve otoyollar büyük ölçüde boş kalacak. İnsan ve otomobil mobilizasyonu ya da hareketi en aza inecek.

İlk kez bir bayramda zorunluluğun sonucu olarak gündeme gelen sokağa çıkma yasağı, “geleneksel” olarak nitelendirilebilecek bazı uygulamaların devam edip etmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Bunların başında da köprü ve otoyollar geliyor.

Vatandaşlar, daha önce hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen otoyollarla köprüleri “ücretsiz” kullanabiliyordu.

Söz konusu gelenek, insan ve otomobil mobilizasyonunun en aza ineceği bu bayramın “özgün” koşulları dikkate alındığında devam edecek mi? HABERTÜRK, Ankara’da bu konuyla ilgili çevrelerinin nabzını tuttu.

Ankara’da, geleneğin bozulmayacağı, bu yıl da bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçişlerin (zorunlu olarak çalışanlar için) bedelsiz olabileceği yönünde bir görüş var. Konuyla ilgili olası Cumhurbaşkanlığı kararının, yarın Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.