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Bayramda köprü ve otoyol ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak biçimde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısı başlayacak. Peki, sokağa çıkma yasağının olduğu bu bayramda yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen otoyollarla köprüler ücretsiz olacak mı? Ankara’da, geleneğin bozulmayacağı, bu yıl da bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçişlerin (zorunlu olarak çalışanlar için) bedelsiz olabileceği yönünde bir görüş ve beklenti var. Konuyla ilgili olası Cumhurbaşkanlığı kararının, yarın yayımlanabileceği belirtiliyor.

22.05.2020 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
köprü

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınına karşı Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak biçimde cumartesi gününden başlayarak, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokaklar, caddeler boşalacak; otomobiller parka çekilecek. Köprü ve otoyollar büyük ölçüde boş kalacak. İnsan ve otomobil mobilizasyonu ya da hareketi en aza inecek.

İlk kez bir bayramda zorunluluğun sonucu olarak gündeme gelen sokağa çıkma yasağı, “geleneksel” olarak nitelendirilebilecek bazı uygulamaların devam edip etmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Bunların başında da köprü ve otoyollar geliyor.

Vatandaşlar, daha önce hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen otoyollarla köprüleri “ücretsiz” kullanabiliyordu.

Söz konusu gelenek, insan ve otomobil mobilizasyonunun en aza ineceği bu bayramın “özgün” koşulları dikkate alındığında devam edecek mi? HABERTÜRK, Ankara’da bu konuyla ilgili çevrelerinin nabzını tuttu.

Ankara’da, geleneğin bozulmayacağı, bu yıl da bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçişlerin (zorunlu olarak çalışanlar için) bedelsiz olabileceği yönünde bir görüş var. Konuyla ilgili olası Cumhurbaşkanlığı kararının, yarın Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.

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