Özge Özpirinçci'nin ailesiyle deniz keyfi
Bayram tatilini fırsat bilerek Ege'de tatile giden ünlüler arasında Özge Özpirinçci de bulunuyor
Giriş: 18.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:42
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızlarıyla Çeşme’de görüntülendi.
Gün boyu Beach’in tadını çıkan Özge Özpirinçci, bir ara eşiyle birlikte alışveriş yaptıktan sonra kızları ile birlikte denize girdi. Uzun süre kızlarıyla denizde oyun oynayan Özpirinçci, daha sonra eşi ve kızıyla localarına geçerek yemek yedi.
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