Bayram öncesi 'levale' geleneğine büyük ilgi

AA

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde dini bayramların arifesinde yapılan levale geleneğine her yıl olduğu gibi bu yılda yine yoğun ilgi gösterildi

Ramazan Bayramı'nın arifesinde köy meydanında toplanan çocuklar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ardından evleri tek tek gezen çocuklar, dağıtılan şeker, kek, çikolata ve meyve sularını torbalarına doldurdu.

Büyük bir ahenk ve düzen içinde sürdürülen geleneğin asırlardır devam ettiğini belirten köylüler, katılımdan dolayı memnun olduklarını söylediler.

Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı levale adlı gelenek, arife sabahı başlıyor ve bütün evler gezilinceye kadar devam ediyor.

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