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Bayram öncesi levale geleneğine büyük ilgi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde levale geleneğine yoğun ilgi gösterildi. Önce İstiklal Marşı okuyan çocuklar daha sonra kapı kapı gezerek poşetlerini çikolata, keklerle doldurdu

Giriş: 20.04.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram öncesi levale geleneğine büyük ilgi
Bayram öncesi 'levale' geleneğine büyük ilgi
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AA

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde dini bayramların arifesinde yapılan levale geleneğine her yıl olduğu gibi bu yılda yine yoğun ilgi gösterildi

Ramazan Bayramı'nın arifesinde köy meydanında toplanan çocuklar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ardından evleri tek tek gezen çocuklar, dağıtılan şeker, kek, çikolata ve meyve sularını torbalarına doldurdu.

Büyük bir ahenk ve düzen içinde sürdürülen geleneğin asırlardır devam ettiğini belirten köylüler, katılımdan dolayı memnun olduklarını söylediler.

Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı levale adlı gelenek, arife sabahı başlıyor ve bütün evler gezilinceye kadar devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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