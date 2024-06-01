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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı - Savunma Sanayi Haberleri

        Bayraktar TB3 SİHA'nın piste iniş yapması Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı

        Test kapsamında 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:51
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        TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı
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        Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA), TCG Anadolu Gemisindeki piste benzer şartlarda denediği ilk "rampa kalkış testini" başarıyla tamamladı.

        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3ün test süreci başarıyla devam ediyor.

        İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023te yapan Bayraktar TB3, ilk kez denediği rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdi.

        Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor.

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        İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayısta Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda Tekirdağ Çorludan havalandı. İki platform ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı ve Bayraktar TB3ün Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezine intikali gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA, bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam edecek.

        TOPLAM UÇUŞ 395 SAATE ULAŞTI

        Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.

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        Bayraktar TB3 SİHA, 26 Martta ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

        TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE

        Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

        Bayraktar TB3ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti.

        2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3te birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5i yurt dışı satışlardan oluşuyor.

        Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 9 ülke ile olmak üzere toplamda 34 farklı ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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        #Bayraktar TB3 SİHA
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