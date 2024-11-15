Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile atış testini başarıyla tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile atış testini başarıyla tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA), yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

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Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombası MK-82 ile gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı.

Milli TİHA, bugün Tekirdağın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar AKINCInın ateşlediği yerli ve milli mühimmat MAM-T ile yüksek kabiliyetli güdüm kitlerine sahip ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

MİLLİ MÜHİMMATLAR İLE ATTIĞINI VURUYOR Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor. Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında, MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu. REKLAM 80 BİN SAATTİR GÖKLERDE Stratejik görevlerdeki başarısıyla öne çıkan Bayraktar AKINCI TİHA, 80 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Milli TİHA, 22 Şubat 2024te icra edilen testte Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen, sınıfında dünyanın en ileri elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDAyı başarıyla imha etmişti.

İHRACAT ŞAMPİYONU Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiyede tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir