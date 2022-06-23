Bayraktar AKINCI'dan bir irtifa rekoru daha

Baykar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran'da havalanan Bayraktar AKINCI B'nin, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu üçüncü kez kırdığını açıkladı
Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.
REKORU 3 KEZ KIRDI
Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 450 beygirlik motor konfigürasyonuyla görev yapan Bayraktar AKINCI A modeli, 8 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen test kapsamında 38 bin 039 feet irtifaya çıkarak rekor kırmıştı.
Bayraktar AKINCI B modeli ise 11 Mart 2022'de 40 bin 170 feet irtifaya çıkarak kendine ait rekoru daha yükseğe taşıdı. 22 Haziran 2022'de ise 45 bin 118 feet irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI B, üçüncü kez irtifa rekoru kırmış oldu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Bayraktar AKINCI B'lerin kabul faaliyetleri için Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri de bu tarihi anlara tanıklık etti.
AKINCI B, yüksek hız denemelerinin de gerçekleştirildiği 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6 bin 406 kilometre yol kat ettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı.
AKINCI İLK KEZ ANADOLU KARTALI'NDA
Bayraktar AKINCI B, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev alıyor.
Rekor uçuşunun gerçekleştirildiği sıralarda Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu.
Bayraktar AKINCI TİHA, İzmir Seferihisar'da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatı'nda Batman'da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üssüne geri dönmüştü.
İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.
Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023'den itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.
2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu.
Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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