1969 yılında termosifon, kat kaloriferi ve hidrofor üretimiyle faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’nin doğal gazla tanışmasının ardından 1990 yılında ilk kombisini satışa sunan Baymak, 50 yaşını geride bıraktı. Baymak “Altın Yılı”nı, bayileri, teknik servisleri, tedarikçileri, çalışanları ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla kutladı. Çırağan Sarayı’ndaki kutlama yemeğine Baymak CEO’su Ender Çolak ve BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt ev sahipliği yaptı.

Baymak CEO’su Ender Çolak, Baymak’ın dünya ısıtma soğutma sektörünün en önemli oyuncusu haline gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 50 yılın Türkiye’de kurulmuş bir sanayi şirketi açısından çok önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Çolak, “Bu süre zarfında her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüdük, üretim kapasitemizi artırdık, ürün yelpazemizi genişlettik. Türkiye’nin kombi markası haline geldik. Bugün artık Türkiye’de akla Baymak denince kombi, kombi denince Baymak geliyor.” dedi.

ODAĞIMIZDA MÜŞTERİ DENEYİMİ VAR

Baymak’ın 2013 yılında sektöründe dünyanın en büyük oyuncularından biri olan BDR Thermea Group bünyesine katıldığını anımsatan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

BDR Thermea Group’un şirketimize verdiği katkı sayesinde hizmet anlayışımızı yeniledik; müşteri yolculuğunda öncü olmak amacıyla bayilerimizle, tedarikçilerimizle, teknik servislerimizle çalışanlarımızla ve müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kurduk. Biz büyürken onların da büyümesini ve çağa ayak uydurmasını sağlayacak yatırımlar yaptık. Öte yandan sosyal fayda odaklı pazarlama ve içerik pazarlamasının önemi de her geçen gün artıyor. Nitekim sosyal konularda çözüm getiren bir markayı tercih eden tüketicilerin oranı yüzde 64! Ve biz bu konuda oldukça iddialıyız. Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ın yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta Isıtma kategorisinde “Müşteri Markası” ödülünü almamız, Muse Creative Awards’ta yine bu konuda iki ödül almamız ve diğer bahsedemediğim ödüller bu anlamda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Çolak, Baymak’ın yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümünde de sektöre öncülük ettiğini vurgulayarak, ürün portföylerinde yenilenebilir enerji kategorilerinde üretim, ihracat ve ithalat bulunduğu bilgisini hatırlatarak, “Gelecek bize çocuklarımızın yaşayabileceği bir dünya için temiz enerji kullanımını, yenilenebilir kaynak tüketimini işaret ediyor. Yenilenebilir enerji kullanımı için geçtiğimiz yıl dünyada 200 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Araştırmalar 10 yıl içinde Avrupa’da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağı gösteriyor. Diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan projeksiyonda, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğinin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.” dedi.

BUGÜN OLSA YİNE TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPARIZ

50’nci yıl kutlamasına katılarak bir konuşma yapan BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt, Baymak’ın son yıllardaki atağıyla grup içinde en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu ve Türkiye’nin BDR Thermea Group’un ‘üretim üssü’ haline geldiğini söyledi. Schmitt sözlerine şöyle devam etti:

“İki hafta önce başka ülkede bir toplantıdaydım ve şöyle bir soru aldım. Türkiye’de çok büyük bir varlığa sahipsiniz, Türkiye’ye tekrar yatırım yapar mısınız? Çok önemli bir soruydu. Türkiye grubumuz içerisindeki 7 büyük pazardan biri. Bu soruyu ciddiyetle ele aldım ve Türkiye’de neden bulunduğumuzu düşündüm. Bu konuda 3 neden buldum. Türkiye hem Avrupa’da hem de çevresinde çok büyük bir pazar. Avrupa’da ve dışında büyüme olanaklarımıza baktığımızda Türkiye çok iyi bir seçim. Mesela bu sayede geçen yıl Rusya’ya yaptığımız ihracatımızı artırdık. Bir diğer nedenimiz ise teknoloji, Türkiye pazarında bizim için önemli olan teknolojilere sahibiz. Peki Türkiye’de olmasaydık bugün Türkiye’ye yatırım yapar mıydık? Yine yapardık, bunun için de iki iyi nedenimiz var. Bir tanesi bugün burada bulunan iş ortaklarımızla yıllar içinde kurduğumuz ilişkinin niteliğine ve kalitesi. İkinci nedenim ise buradaki ekibimiz.” değerlendirmesinde bulundu.

GECEDE SERTAP ERENER SAHNE ALDI

Gecenin en anlamlı anlarından biri de çeyrek ve yarım asırdır Baymak ailesi içinde yer alan bayilerin taltif edilmesi oldu. Ender Çolak ve Bertrand Schmitt, 25 ve 50 yıldır Baymak bayisi olan yol arkadaşlarına birer teşekkür plaketi sundu. Plaket törenin ardından ünlü sanatçı Sertab Erener sahne aldı.