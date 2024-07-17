Baykuş Ödülleri için başvurular başladı

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Pazarlama ve araştırma sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Baykuş Ödülleri 2024 çalışma komitesine bu yıl TÜAD Yönetim Kurulu üyesi, Sia Insight Genel Müdür ve Kurucu Ortağı Hüseyin Tapınç başkanlık edecek.

Komitenin diğer üyeleri ise; Tüad Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Araştırma Kurucu/ Genel Müdürü Mehmet Taşkın Işık, Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Alışverişçi İçgörüleri Direktörü And Silahçı, Ipsos Araştırma Direktörü Ceyhan Demiray, TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, İpekyol Group Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Stratejik Planlama Direktörü F. Şehnaz Tuğasaygı, Unilever Dondurma Kategorisinden Sorumlu Tüketici ve Pazar Araştırmaları Lideri Hande Yılmaz ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Burnaz.

REKLAM Yapılan açıklamaya göre Baykuş Ödülleri’nin 12. yılında, bugüne kadar proje değerlendirmelerinde yer alan jüri üyelerinden, ödüllere başvuru yapan araştırma şirketlerinden ve araştırma veren markalardan gelen öneriler dikkate alınarak, yönetmelikte ödül sistemi, kategori kapsamları, jüri yapısı vb. konularda köklü değişikliklere gidildi. Baykuş Ödülleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikler sonrası, mevcut kategorilere Politik Baykuş, İletişimci Baykuş, Taktiysen Baykuş, Kâşif Baykuş ve Platin Baykuş kategorileri de eklenerek toplam kategori sayısı 17’ye yükseldi.

Araştırma sektörünün en önemli paydaşları olan araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketlerinin başarılı iş birliklerini ödüllendirmeyi amaçlayan Baykuş Ödülleri’ne, Ocak 2022- Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirilen projeler ile başvuru yapılabilecektir. Başvuru süreci 8 Ağustos tarihinde sona erecek. 15-16 Ağustos’ta yapılacak jüri değerlendirmelerinin ardından, yılın en başarılı araştırmaları 5 Eylül’de Hilton Bosphorus’ta gerçekleştirilecek törende ödülleri ile buluşacak.