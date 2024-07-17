Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.058,26 %-0,73
        DOLAR 33,0962 %0,14
        EURO 36,2450 %0,58
        GRAM ALTIN 2.627,18 %0,21
        FAİZ 41,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,96 %-0,76
        BITCOIN 64.881,00 %0,29
        GBP/TRY 43,1767 %0,60
        EUR/USD 1,0940 %0,38
        BRENT 83,90 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 4.295,44 %0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Baykuş Ödülleri için başvurular başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Baykuş Ödülleri için başvurular başladı

        Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin, yılın en başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarını ödüllendirmek amacıyla hayata geçirdiği Baykuş Ödülleri için bu yılki başvuru dönemi başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baykuş Ödülleri için başvurular başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pazarlama ve araştırma sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Baykuş Ödülleri 2024 çalışma komitesine bu yıl TÜAD Yönetim Kurulu üyesi, Sia Insight Genel Müdür ve Kurucu Ortağı Hüseyin Tapınç başkanlık edecek.

        Komitenin diğer üyeleri ise; Tüad Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Araştırma Kurucu/ Genel Müdürü Mehmet Taşkın Işık, Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Alışverişçi İçgörüleri Direktörü And Silahçı, Ipsos Araştırma Direktörü Ceyhan Demiray, TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, İpekyol Group Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Stratejik Planlama Direktörü F. Şehnaz Tuğasaygı, Unilever Dondurma Kategorisinden Sorumlu Tüketici ve Pazar Araştırmaları Lideri Hande Yılmaz ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Burnaz.

        REKLAM

        Yapılan açıklamaya göre Baykuş Ödülleri’nin 12. yılında, bugüne kadar proje değerlendirmelerinde yer alan jüri üyelerinden, ödüllere başvuru yapan araştırma şirketlerinden ve araştırma veren markalardan gelen öneriler dikkate alınarak, yönetmelikte ödül sistemi, kategori kapsamları, jüri yapısı vb. konularda köklü değişikliklere gidildi.

        Baykuş Ödülleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikler sonrası, mevcut kategorilere Politik Baykuş, İletişimci Baykuş, Taktiysen Baykuş, Kâşif Baykuş ve Platin Baykuş kategorileri de eklenerek toplam kategori sayısı 17’ye yükseldi.

        Araştırma sektörünün en önemli paydaşları olan araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketlerinin başarılı iş birliklerini ödüllendirmeyi amaçlayan Baykuş Ödülleri’ne, Ocak 2022- Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirilen projeler ile başvuru yapılabilecektir.

        Başvuru süreci 8 Ağustos tarihinde sona erecek. 15-16 Ağustos’ta yapılacak jüri değerlendirmelerinin ardından, yılın en başarılı araştırmaları 5 Eylül’de Hilton Bosphorus’ta gerçekleştirilecek törende ödülleri ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Habertürk Anasayfa