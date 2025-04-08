Bayern Münih - Inter: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final yolunda avantajı ele geçirdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez ve Davide Frattesi kaydetti. Bayern'in tek golü Thomas Müller'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Inter, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadelede Alman devini 2-1 mağlup eden Inter, rövanş öncesi avantaj yakaladı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 38'de Lautaro Martinez ve 88'de Davide Frattesi kaydetti.
Bayern'in tek golü 85'te Thomas Müller'den geldi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakikada sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Çarşamba günü Milano'da oynanacak.