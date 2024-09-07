Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

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Erzurum-Bayburt karayolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.