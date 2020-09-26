Ekranların yeni dizisi olan ve sevilen Bay Yanlış dizisi 13. bölümde Ezgi ile Özgür karşılarında polisi görünce şok oldular. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktı. Merak ediliyor. Bay Yanlış 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

BAY YANLIŞ 13. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

BAY YANLIŞ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI