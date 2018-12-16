Eğer Fenerbahçe makine gibi işleyen bir sistem kurarsa Barış Alıcı çok faydalı bir futbol oynar. Çok başarılı olur. Barış Alıcı, Medipol Başakşehir ya da Galatasaray’a da gidebilirdi. Fenerbahçe transferi doğru zamanda gerçekleştirdi.