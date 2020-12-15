Bursasporlu Batuhan Kör sosyal medyanın gündeminde. Bugün oynanan Göztepe Bursaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında hat-trick yapan genç yıldız ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BATUHAN KÖR KİMDİR?

9 Mart 2001 tariihinde Bursa'da dünyaya gelen Batuhan Kör, 13 yaşından beri Bursaspor altyapısında forma giyiyor. Kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.

Forvet mevkisinde görev yapan Batuhan, bu yıl TFF 1.Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Genç yıldız son olarak Göztepe Bursaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında hat-trick yaparak yıldızlaştı...